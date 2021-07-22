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Ракурс
Буйвол спас детенышей леопарда от гиены

Буйвол спас детенышей леопарда от гиены (ВИДЕО)

22 июл 2021, 16:35
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Африканский парк Серенгети, который является домом для множества видов животных, показал семью леопардов с детенышами Mzuri и Dada, а также гиену Zalika, которая охотилась на малышей.

Малыши леопардов были на дереве, а хищница поджидала их в засаде. Об этом свидетельствует видео, обнародованное BBC One.


Мать привела своих малышей к большому дереву, чтобы те научились карабкаться по ветвям, поскольку леопарды прячут свою добычу и укрываются от других хищников на деревьях. В процессе обучения малыши могут терять равновесие и падать на землю, где их поджидают гиены. Но на этот раз поблизости находилось стадо парнокопытных. Один из буйволов решил прогнать хищника, который нередко нападает и на юных или ослабленных особей его стада.

Источник: Ракурс


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