Буйвол врятував дитинчат леопарда від гієни

https://racurs.ua/ua/n157784-buyvol-vryatuvav-dytynchat-leoparda-vid-giieny-video.html

Ракурс

Африканський парк Серенгеті, який є домом для безлічі видів тварин, показав сім’ю леопардів з дитинчатами Mzuri і Dada, а також гієну Zalika, яка полювала на малюків.

Малюки леопардів були на дереві, а хижачка чекала їх в засідці. Про це свідчить відео, оприлюднене BBC One.

Мати привела своїх малят до великого дерева, щоб ті навчилися дертися по гілках, оскільки леопарди ховають свою здобич і маскуються від інших хижаків на деревах. В процесі навчання діти можуть втрачати рівновагу і падати на землю, де їх чекають гієни. Але цього разу поблизу знаходилося стадо парнопалих. Один з буйволів вирішив прогнати хижака, який нерідко нападає і на юних або ослаблених особин його стада.