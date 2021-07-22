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Ракурс
Буйвол врятував дитинчат леопарда від гієни

Буйвол врятував дитинчат леопарда від гієни (ВІДЕО)

22 лип 2021, 16:35
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Африканський парк Серенгеті, який є домом для безлічі видів тварин, показав сім’ю леопардів з дитинчатами Mzuri і Dada, а також гієну Zalika, яка полювала на малюків.

Малюки леопардів були на дереві, а хижачка чекала їх в засідці. Про це свідчить відео, оприлюднене BBC One.


Мати привела своїх малят до великого дерева, щоб ті навчилися дертися по гілках, оскільки леопарди ховають свою здобич і маскуються від інших хижаків на деревах. В процесі навчання діти можуть втрачати рівновагу і падати на землю, де їх чекають гієни. Але цього разу поблизу знаходилося стадо парнопалих. Один з буйволів вирішив прогнати хижака, який нерідко нападає і на юних або ослаблених особин його стада.

Джерело: Ракурс


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