Розмір пенсій для осіб з інвалідністю збільшили. Фото:

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Виплати інвалідам-пенсіонерам збільшили з 1 липня — Кабмін прийняв постанову № 748 від 21 липня 2021 року, якою збільшив виплати.

З початку липня особи з першою групою інвалідності, у яких розмір пенсії не досягає 2,2 тис. грн, отримають доплати у виді відсутньої суми. Таким чином, мінімальний розмір пенсії осіб з першою групою складе 2,2 тис. грн.

Уряд вирішив, що при розрахунку будуть враховуватися всі надбавки, підвищення, додаткові пенсії, цільова грошова допомога, суми індексації, щомісячної компенсації в разі втрати годувальника в наслідку Чорнобильської катастрофи, інші доплати до пенсії. Виняток становитимуть пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Нагадаємо, учасникам Революції гідності збільшать пенсії — Кабмін 14 липня затвердив постанову № 713, якою встановив додатковий соцзахист окремим категоріям громадян. Якщо після 1 березня 2018 року розмір пенсії переглядався, то доплата буде встановлена тільки в тому випадку, якщо після перегляду пенсія збільшилася менше, ніж на 2 тис. грн. При цьому з доплати віднімуть суму збільшення пенсії.