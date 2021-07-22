Роботодавцям «дистанційних» працівників спростили життя

https://racurs.ua/ua/n157782-robotodavcyam-dystanciynyh-pracivnykiv-sprostyly-jyttya.html

Ракурс

Роботодавцям, які використовують найману і дистанційну працю, спростили життя завдяки наказу Мінекономрозвитку від 5 травня 2021 року № 913−21. Він вже набув чинності. Цим документом затверджуються типові форми трудових договорів для окремих категорій співробітників.

Зокрема, йдеться про співробітників, які виконують роботу дистанційно і надомно. Із запровадженням карантину значна кількість компаній відмовилася від оренди офісів і перевела співробітників на віддалену роботу.

Проте питання, як правильно оформляти з працівниками правовідносини, залишалося відкритим. Тепер роботодавець зможе використовувати типові форми трудових договорів, допрацювавши їх під свої умови.

При цьому під надомною роботою мається на увазі робота за місцем проживання співробітника або в інших визначених ним приміщеннях, які характеризуються наявністю всіх необхідних засобів для виконання роботи.

Надомною вважається вся робота, яка виконується поза робочим приміщенням роботодавця.

Якщо для надомної роботи має значення місце, де виконується робота, то у випадку з дистанційною роботою, місце праці співробітник визначає самостійно.