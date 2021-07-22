Молекулу, яка змушує шрами загоюватися, знайшли учені

Молекулу, яка змушує шрами загоюватися, знайшли ученіhttps://racurs.ua/ua/n157781-molekulu-yaka-zmushuie-shramy-zagouvatysya-znayshly-ucheni.htmlРакурс
Американські вчені проводять дослідження препарату з молекулою alphaCT1, яка змушує шрами загоюватися.
Такий препарат, в разі його затвердження для використання, допоможе пацієнтам позбавлятися помітних рубців на шкірі після операцій. Про це повідомляє FASEB Journal.
В межах I фази клінічного випробування 49 здоровим учасникам дослідження провели біопсію — взяли по 5 мм шкіри з внутрішньої сторони біцепса. Після цього одній групі рани обробили гелем з молекулою alphaCT1 в складі, а іншій — гелем без неї.
Шкіра заживала протягом 29 днів, після чого учені оглянули, як загоюється рана.
Проведений під мікроскопом огляд показав, що:
- у зразках, які оброблялися гелем без alphaCT1, білок колаген, що становить основу сполучної тканини організму, при загоєнні утворював паралельні смуги. В результаті утворювалися шрами;
- у зразках, які оброблялися гелем з alphaCT1, утворилася колагенова матриця, яка нагадує неушкоджену шкіру.
Провівши дослідження на вирощених в лабораторії клітинах людської шкіри, дослідники побачили, що молекула змушує фібробласти (вони утворюють білок колаген) розтягуватися на зразок гумової стрічки, а потім знову приймати форму і змінювати міняти напрямок. Ймовірно, саме це сприяє загоєнню рубці.
Наразі клінічні випробування продовжуються.
Джерело: FASEB Journal