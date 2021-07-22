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Усього лише одна молекула може зробити шрами менш помітними

Молекулу, яка змушує шрами загоюватися, знайшли учені

22 лип 2021, 16:02
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Американські вчені проводять дослідження препарату з молекулою alphaCT1, яка змушує шрами загоюватися.

Такий препарат, в разі його затвердження для використання, допоможе пацієнтам позбавлятися помітних рубців на шкірі після операцій. Про це повідомляє FASEB Journal.

В межах I фази клінічного випробування 49 здоровим учасникам дослідження провели біопсію — взяли по 5 мм шкіри з внутрішньої сторони біцепса. Після цього одній групі рани обробили гелем з молекулою alphaCT1 в складі, а іншій — гелем без неї.

Шкіра заживала протягом 29 днів, після чого учені оглянули, як загоюється рана.

Проведений під мікроскопом огляд показав, що:

  • у зразках, які оброблялися гелем без alphaCT1, білок колаген, що становить основу сполучної тканини організму, при загоєнні утворював паралельні смуги. В результаті утворювалися шрами;
  • у зразках, які оброблялися гелем з alphaCT1, утворилася колагенова матриця, яка нагадує неушкоджену шкіру.

Провівши дослідження на вирощених в лабораторії клітинах людської шкіри, дослідники побачили, що молекула змушує фібробласти (вони утворюють білок колаген) розтягуватися на зразок гумової стрічки, а потім знову приймати форму і змінювати міняти напрямок. Ймовірно, саме це сприяє загоєнню рубці.


Наразі клінічні випробування продовжуються.

Джерело: FASEB Journal


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