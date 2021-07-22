Молекулу, которая заставляет шрамы заживать, нашли ученые

Молекулу, которая заставляет шрамы заживать, нашли ученыеhttps://racurs.ua/n157781-molekulu-kotoraya-zastavlyaet-shramy-zajivat-nashli-uchenye.htmlРакурс
Американские ученые проводят исследования препарата с молекулой alphaCT1, которая заставляет шрамы заживать.
Такой препарат, в случае его утверждения для использования, поможет пациентам избавляться заметных рубцов на коже после операций. Об этом сообщает FASEB Journal.
В рамках I фазы клинического испытания 49 здоровым участникам исследования провели биопсию — взяли по 5 мм кожи с внутренней стороны бицепса. После этого одной группе раны обработали гелем с молекулой alphaCT1 в составе, а другой — гелем без нее.
Кожа заживала в течение 29 дней, после чего ученые осмотрели, как заживает рана.
Проведенный под микроскопом осмотр показал, что:
- в образцах, которые обрабатывались гелем без alphaCT1, белок коллаген, составляющий основу соединительной ткани организма, при заживлении образовывал параллельные полосы. В результате образовывались шрамы;
- в образцах, которые обрабатывались гелем с alphaCT1, образовалась коллагеновая матрица, которая напоминает неповрежденную кожу.
Проведя исследования на выращенных в лаборатории клетках человеческой кожи, исследователи увидели, что молекула заставляет фибробласты (они образуют белок коллаген) растягиваться вроде резиновой ленты, а затем снова принимать форму и менять менять направление. Вероятно, именно это способствует заживлению рубцы.
В настоящее время клинические испытания продолжаются.
Источник: FASEB Journal