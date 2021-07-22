Молекулу, которая заставляет шрамы заживать, нашли ученые

Всего лишь одна молекула может сделать шрамы менее заметными, фото:

https://racurs.ua/n157781-molekulu-kotoraya-zastavlyaet-shramy-zajivat-nashli-uchenye.html

Ракурс

Американские ученые проводят исследования препарата с молекулой alphaCT1, которая заставляет шрамы заживать.

Такой препарат, в случае его утверждения для использования, поможет пациентам избавляться заметных рубцов на коже после операций. Об этом сообщает FASEB Journal.

В рамках I фазы клинического испытания 49 здоровым участникам исследования провели биопсию — взяли по 5 мм кожи с внутренней стороны бицепса. После этого одной группе раны обработали гелем с молекулой alphaCT1 в составе, а другой — гелем без нее.

Кожа заживала в течение 29 дней, после чего ученые осмотрели, как заживает рана.

Проведенный под микроскопом осмотр показал, что:

в образцах, которые обрабатывались гелем без alphaCT1, белок коллаген, составляющий основу соединительной ткани организма, при заживлении образовывал параллельные полосы. В результате образовывались шрамы;

в образцах, которые обрабатывались гелем с alphaCT1, образовалась коллагеновая матрица, которая напоминает неповрежденную кожу.

Проведя исследования на выращенных в лаборатории клетках человеческой кожи, исследователи увидели, что молекула заставляет фибробласты (они образуют белок коллаген) растягиваться вроде резиновой ленты, а затем снова принимать форму и менять менять направление. Вероятно, именно это способствует заживлению рубцы.

В настоящее время клинические испытания продолжаются.

Источник: FASEB Journal