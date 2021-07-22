Мощный торнадо напугал туристов в курортной Кирилловке. Фото:

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Торнадо на Азовском море напугало отдыхающих в курортной Кирилловке.

Сегодня, 22 июля, над Азовским курортом наблюдается настоящий шторм с градом и шквальным ветром. На побережье Бирючего острова образовался мощный вихрь. Черный столб, озаренный вспышками молний в грозовых тучах, выглядел очень угрожающе. Об этом сообщает РИА «Мелитополь».

По информации местного ресурса Inform.zp.ua 22 июля отдыхающих на Азовском море застала штормовая погода. Небо на курорте в Кирилловке и Бердянске затянуло серыми грозовыми тучами, весь день держится неблагоприятная погода. Море немного штормит.

Напомним, за прошедшие сутки Украину накрыли ливни и штормовой ветер. Тяжелые погодные условия привели к смерти двух человек, погибших из-за падения деревьев и конструкций крыш. Первый летальный случай произошел в Донецкой области из-за падения дерева, другой — на Луганщине, смерть наступила в результате разрушения и падения крыши.

В Одессе в ночь на 22 июля выпало 45 мм осадков, а сильно подтопило улицы Черноморского Казачества от Пересыпи до Солоцеватого переулка, Атамана Головатого, Щоголєва, Атамана Чепиги, Мечникова, Небесной Сотни, Водопроводная (район Красного Креста), Вторая Застава.

Источник: РИА «Мелитополь», Inform.zp.ua