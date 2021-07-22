Потужний торнадо налякав туристів у курортній Кирилівці. Фото:

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Торнадо на Азовському морі налякав відпочивальників у курортній Кирилівці.

Сьогодні, 22 липня, над Азовським курортом спостерігається справжній шторм з градом і шквальним вітром. На узбережжі Бірючого острова утворився потужний вихор. Чорний стовп, осяяний спалахами блискавок в грозових хмарах, виглядав дуже загрозливо. Про це повідомляє РІА «Мелітополь».

За інформацією місцевого ресурсу Inform.zp.ua, 22 липня відпочиваючих у на Азовському морі застала штормова погода. Небо на курорті в Кирилівці та Бердянську затягнуло сірими грозовими хмарами, весь день тримається несприятлива погода. Море трохи штормить.

Нагадаємо, минулої доби Україну накрили зливи і штормовий вітер. Важкі погодні умови призвели до смерті двох людей, які загинули через падіння дерев і конструкцій дахів. Перший летальний випадок стався в Донецькій області через падіння дерева, інший — на Луганщині, смерть наступила в результаті руйнування і падіння даху.

В Одесі у ніч на 22 липня випало 45 мм опадів, а сильно підтопило вулиці Чорноморського Козацтва від Пересипу до Солоцеватого провулка, Отамана Головатого, Щоголєва, Отамана Чепіги, Мечникова, Небесної Сотні, Водопровідна (район Червоного Хреста), Друга Застава.

Джерело: РІА «Мелітополь», Inform.zp.ua