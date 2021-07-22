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В Україні припинилася спека, фото: «Ракурс»
Синоптик пообіцяла Україні «ідеальну погоду» (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n157764-synoptyk-poobicyala-ukrayini-idealnu-pogodu-karta.htmlРакурс
Погода в Україні в найближчі дні буде «ідеальною».
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила синоптик Наталка Діденко.
Спека відчепилася, атмосферний фронт пішов геть, низький тиск змінюється підвищеним, хмар меншає, сонця більшає, — зазначила вона.
За її словами, завтра, 23 липня, майже по всій території України буде сухо та сонячно. Лише в Карпатах можливі локальні дощі з грозами. Температура повітря також буде «однією з найкомфортніших» — +23…+28°.
У Києві 23 липня буде сонячна погода з невеликою хмарністю і температурою +24…+25°.
Насолоджуйтесь такою рідкісно ідеальною погодою, бо вже в неділю стовпчики термометрів поповзуть вгору, — резюмувала синоптик.
Нагадаємо, Одеса в ніч на сьогодні, 22 липня, постраждала від сильних опадів.
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