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Ракурс
В Україні припинилася спека, фото: «Ракурс»

Синоптик пообіцяла Україні «ідеальну погоду» (КАРТА)

22 лип 2021, 12:06
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Погода в Україні в найближчі дні буде «ідеальною».

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила синоптик Наталка Діденко.

Спека відчепилася, атмосферний фронт пішов геть, низький тиск змінюється підвищеним, хмар меншає, сонця більшає, — зазначила вона.

За її словами, завтра, 23 липня, майже по всій території України буде сухо та сонячно. Лише в Карпатах можливі локальні дощі з грозами. Температура повітря також буде «однією з найкомфортніших» — +23…+28°.

У Києві 23 липня буде сонячна погода з невеликою хмарністю і температурою +24…+25°.

Насолоджуйтесь такою рідкісно ідеальною погодою, бо вже в неділю стовпчики термометрів поповзуть вгору, — резюмувала синоптик.


Спека залишила Україну, інфографіка: Наталка Діденко

Нагадаємо, Одеса в ніч на сьогодні, 22 липня, постраждала від сильних опадів.

Джерело: Ракурс


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