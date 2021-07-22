В Україні припинилася спека, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n157764-synoptyk-poobicyala-ukrayini-idealnu-pogodu-karta.html

Ракурс

Погода в Україні в найближчі дні буде «ідеальною».

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила синоптик Наталка Діденко.

Спека відчепилася, атмосферний фронт пішов геть, низький тиск змінюється підвищеним, хмар меншає, сонця більшає, — зазначила вона.

За її словами, завтра, 23 липня, майже по всій території України буде сухо та сонячно. Лише в Карпатах можливі локальні дощі з грозами. Температура повітря також буде «однією з найкомфортніших» — +23…+28°.

У Києві 23 липня буде сонячна погода з невеликою хмарністю і температурою +24…+25°.

Насолоджуйтесь такою рідкісно ідеальною погодою, бо вже в неділю стовпчики термометрів поповзуть вгору, — резюмувала синоптик.



Нагадаємо, Одеса в ніч на сьогодні, 22 липня, постраждала від сильних опадів.