В Украине прекратилась жара, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n157764-sinoptik-poobeschala-ukraine-idealnuu-pogodu-karta.html

Ракурс

Погода в Украине в ближайшие дни будет «идеальной».

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила синоптик Наталья Диденко.

Жара отстала, атмосферный фронт ушел, низкое давление меняется повышенным, облаков меньше, солнца больше, — отметила она.

По ее словам, завтра, 23 июля, почти по всей территории Украины будет сухо и солнечно. Лишь в Карпатах возможны локальные дожди с грозами. Температура воздуха также будет «одной из самых комфортных» — +23…+28°.

В Киеве 23 июля будет солнечная погода с небольшой облачностью и температурой +24…+25°.

Наслаждайтесь такой редко идеальной погодой, потому что в воскресенье столбики термометров поползут вверх, — резюмировала синоптик.



Напомним, Одесса в ночь на сегодня, 22 июля, пострадала от сильных осадков.