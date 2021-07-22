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В Украине прекратилась жара, фото: «Ракурс»

Синоптик пообещала Украине «идеальную погоду» (КАРТА)

22 июл 2021, 12:06
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Погода в Украине в ближайшие дни будет «идеальной».

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила синоптик Наталья Диденко.

Жара отстала, атмосферный фронт ушел, низкое давление меняется повышенным, облаков меньше, солнца больше, — отметила она.

По ее словам, завтра, 23 июля, почти по всей территории Украины будет сухо и солнечно. Лишь в Карпатах возможны локальные дожди с грозами. Температура воздуха также будет «одной из самых комфортных» — +23…+28°.

В Киеве 23 июля будет солнечная погода с небольшой облачностью и температурой +24…+25°.

Наслаждайтесь такой редко идеальной погодой, потому что в воскресенье столбики термометров поползут вверх, — резюмировала синоптик.


Жара покинула Украину, инфографика: Наталья Диденко

Напомним, Одесса в ночь на сегодня, 22 июля, пострадала от сильных осадков.

Источник: Ракурс


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