Утонувшие авто и транспортный хаос — фото Одессы после "ливня десятилетия"

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Одесса приходит в себя после ночной непогоды. Синоптики сообщили, что на курорте в ночь на 22 июля выпало 45 мм осадков. Местные жители считают, что подобный шторм в городе был в 2013 году.

По состоянию на утро четверга в Одессе остаются подтопленными такие улицы: Черноморского Казачества от Пересыпи до Солоцеватого переулка, Атамана Головатого, Щеголева, Атамана Чепиги, Мечникова, Небесной Сотни, Водопроводная (район Красного Креста), Вторая Застава.

Серьезно пострадали Балковская и Приморская улицы. Там местами сорвало асфальт, есть наносы щебня и песка, частично вырваны люки. Движение автотранспорта затруднено. Некоторые троллейбусные и трамвайные маршруты не работают или изменили направление движения.

Из-за ливня в воде заглохла маршрутка с людьми в Суворовском районе города. Инцидент произошел на улице Черноморского Казачества. Автобус маршрута № 146 попытался проехать по затопленной дороге и заглох в воде. Люди, которые выходили из него, оказались более чем по пояс в воде. Очевидцы предполагают, что водитель микроавтобуса надеялся на удачу — думал, что сможет проехать.

За ночь в Одессе упало 28 деревьев. По поводу всех аварийных ситуаций в Одессе можно сообщить на номер 1501. Тем временем службы такси резко подняли цены — на 70−100%, сообщает «Думская».

В Аркадии стихия затопила магазины, уничтожила пляж и порвала асфальт. На улице Композитора Нищинского на припаркованные автомобили обвалилась стена.

Дорога с и на поселок Котовского остается заблокированной из-за затопления, но одесские бизнесмены нашли выход. Они предлагают желающим добраться с Пересыпи на улицу Паустовского в кузове грузовой автомашины. Цена такой поездки — 100 грн. Отметим, что цены на такси в этом направлении (машину едут через Объездную) стартуют от 500 грн.

В районе улиц Балковской и Пересыпи утонул грузовик. Поток был настолько мощным, что кое-где сорвал «лежачих полицейских».