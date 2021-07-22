Потонулі авто і транспортний хаос – курортна Одеса оговтується від зливи, фото — Думська

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Одеса оговтується від нічного негоди. Синоптики повідомили, що на курорті у ніч на 22 липня випало 45 мм опадів.

Станом на ранок четверга в Одесі залишаються підтопленими такі вулиці: Чорноморського Козацтва від Пересипу до Солоцеватого провулка, Отамана Головатого, Щоголєва, Отамана Чепіги, Мечникова, Небесної Сотні, Водопровідна (район Червоного Хреста), Друга Застава.

Серйозно постраждали Балківська і Приморська вулиці. Там місцями зірвало асфальт, є наноси щебеню і піску, частково вирвані люки. Рух автотранспорту ускладнено. Деякі тролейбусні та трамвайні маршрути не працюють або змінили напрям руху.

Через зливу у воді заглухла маршрутка з людьми в Суворовському районі міста. Інцидент стався на вулиці Чорноморського Козацтва. Автобус маршруту № 146 спробував проїхати по затопленій дорозі і заглух у воді. Люди, які виходили з нього, виявилися більш ніж по пояс у воді. Очевидці припускають, що водій мікроавтобуса сподівався на вдачу — думав, що зможе проїхати.

За ніч в Одесі впало 28 дерев. З приводу усіх аварійний ситуацій в Одесі можна повідомити на номер 1501. Тим часом служби таксі різко підняли ціни — на 70−100%, повідомляє «Думська».

Дорога з і на селище Котовського залишається заблокованою через затоплення, але одеські бізнесмени знайшли вихід. Вони пропонують охочим дістатися з Пересипу на вулицю Паустовського в кузові вантажної автомашини. Ціна такої поїздки — 100 грн. Відзначимо, що ціни на таксі в цьому напрямку (машини їдуть через Об’їзну) стартують від 500 грн.

В Аркадії стихія затопила магазини, знищила пляж і порвала асфальт. На вулиці Композитора Ніщинського на припарковані автомобілі обвалилася стіна.

В районі вулиць Балківської і Пересипу потонула вантажівка. Потік був настільки потужним, що де-не-де зірвав «лежачих поліцейських».