Нацбанк отреагировал на скачок инфляции и прогнозирует тяжелую осень

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Экономика Украины направляет негативные сигналы. Такой лейтмотив выступления главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге 22 июля. В условиях существенного усиления инфляционного давления Национальный банк решил повысить учетную ставку — до 8%.

Шевченко считает, что это необходимо решение для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий. В регуляторе прогнозируют дальнейшее повышение учетной ставки до 8,5% и сохранение ее на этом уровне до второго квартала 2022 года.

Инфляция за первые шесть месяцев года вышла за пределы целевого диапазона 5%±1%, причем отклонение было большим, чем предполагалось. В НБУ предполагают, что в ближайшее время инфляция незначительно превысит 10%, но замедлится в конце года и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года.

Итак, Нацбанк ухудшил прогноз инфляции до конца года — с 8% до 9,6%. Рост цен в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце года и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года.

В Нацбанке считают, что пик роста потребительских цен придется на осень, дальше инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители.

Причиной инфляции сейчас, по мнению НБУ, является рост мировых цен на продовольствие и энергоресурсы и сохранение высокого потребительского спроса и роста производственных расходов предприятий, в том числе на оплату труда.

Учетная ставка НБУ влияет на стоимость кредитов. Если ее снижают стоимость кредитов также должна уменьшаться, а количество денег в обращении растет. В марте регулятор впервые за два года повысил ставку — с 6 до 6,5% годовых.