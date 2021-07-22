Минветеранов представило бренд «Создано защитниками», фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n157778-sozdano-zaschitnikami-veteranskiy-brend-dlya-tovarov-zapuskaut-v-ukraine.html

Ракурс

Бренд «Создано защитниками», который будет продвигать сувенирную и пищевую продукцию, произведенную ветеранами, представило Министерство по делам ветеранов во время форума «Ветераны. Бизнес. Новые возможности».

Логотип бренда будет состоять из трех элементов — названия проекта («Создано защитниками»), размещенного в середине креста, а также стилизованного изображения Тризуба. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

Для регистрации этого знака Минветеранов уже подало заявку в Укрпатент. Вскоре на сайте министерства будет создан раздел, где будут размещаться объявления о возможности использования торговой марки наряду с основным логотипом товара или услуги.

Когда посещаешь населенные пункты, в том числе вблизи линии разграничения, ветеранские инициативы впечатляют. Наши защитники создают уникальные вещи — это и улитковые фермы, это и крафтовые сыры, это и кузнечная продукция, и многое другое. Но об этом никто не знает, — подчеркнула министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, представляя этот проект.



Лапутина заверила, что этим брендом будут маркировать качественную продукцию и услуги. Он будет символизировать действенность, качество продукта, ответственность, достоинство и уважение к своей стране и гражданам.

Источник: «Укринформ»