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Минветеранов представило бренд «Создано защитниками», фото: «Укринформ»

«Создано защитниками» — ветеранский бренд для товаров запускают в Украине

22 июл 2021, 15:20
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Бренд «Создано защитниками», который будет продвигать сувенирную и пищевую продукцию, произведенную ветеранами, представило Министерство по делам ветеранов во время форума «Ветераны. Бизнес. Новые возможности».

Логотип бренда будет состоять из трех элементов — названия проекта («Создано защитниками»), размещенного в середине креста, а также стилизованного изображения Тризуба. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

Эмблема «Создано защитниками», фото: «Укринформ»

Для регистрации этого знака Минветеранов уже подало заявку в Укрпатент. Вскоре на сайте министерства будет создан раздел, где будут размещаться объявления о возможности использования торговой марки наряду с основным логотипом товара или услуги.

Когда посещаешь населенные пункты, в том числе вблизи линии разграничения, ветеранские инициативы впечатляют. Наши защитники создают уникальные вещи — это и улитковые фермы, это и крафтовые сыры, это и кузнечная продукция, и многое другое. Но об этом никто не знает, — подчеркнула министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, представляя этот проект.


Лапутина заверила, что этим брендом будут маркировать качественную продукцию и услуги. Он будет символизировать действенность, качество продукта, ответственность, достоинство и уважение к своей стране и гражданам.

Источник: «Укринформ»


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