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Мінветеранів презентувало бренд «Створено захисниками», фото: «Укрінформ»

«Створено захисниками» — ветеранський бренд для товарів запускають в Україні

22 лип 2021, 15:20
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Бренд «Створено захисниками», який просуватиме сувенірну та харчову продукцію, вироблену ветеранами, презентувало Міністерство у справах ветеранів під час форуму «Ветерани. Бізнес. Нові можливості».

Логотип бренду складатиметься з трьох елементів — назви проекту («Створено захисниками»), розміщеної в середині хреста, а також стилізованого зображення Тризуба. Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Емблема «Створено захисниками», фото: «Укрінформ»

Для реєстрації цього знаку Мінветеранів уже подало заявку до Укрпатенту. Невдовзі на сайті міністерства буде створено розділ, де розміщуватимуться оголошення про можливість використання торговельної марки поряд з основним логотипом товару або послуги.

Коли відвідуєш населені пункти, в тому числі поблизу лінії розмежування, ветеранські ініціативи вражають. Наші захисники створюють унікальні речі — це і равликові ферми, це і крафтові сири, це і ковальська продукція, і багато чого іншого. Але про це ніхто не знає, — наголосила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, представляючи цей проект.


Лапутіна запевнила, що цим брендом маркуватимуть найякіснішу продукцію і послуги. Він символізуватиме дієвість, якість продукту, відповідальність, гідність і повагу до своєї країни і громадян.

Джерело: «Укрінформ»


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