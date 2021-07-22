Мінветеранів презентувало бренд «Створено захисниками», фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n157778-stvoreno-zahysnykamy-veteranskyy-brend-dlya-tovariv-zapuskaut-v-ukrayini.html

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Бренд «Створено захисниками», який просуватиме сувенірну та харчову продукцію, вироблену ветеранами, презентувало Міністерство у справах ветеранів під час форуму «Ветерани. Бізнес. Нові можливості».

Логотип бренду складатиметься з трьох елементів — назви проекту («Створено захисниками»), розміщеної в середині хреста, а також стилізованого зображення Тризуба. Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Для реєстрації цього знаку Мінветеранів уже подало заявку до Укрпатенту. Невдовзі на сайті міністерства буде створено розділ, де розміщуватимуться оголошення про можливість використання торговельної марки поряд з основним логотипом товару або послуги.

Коли відвідуєш населені пункти, в тому числі поблизу лінії розмежування, ветеранські ініціативи вражають. Наші захисники створюють унікальні речі — це і равликові ферми, це і крафтові сири, це і ковальська продукція, і багато чого іншого. Але про це ніхто не знає, — наголосила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, представляючи цей проект.



Лапутіна запевнила, що цим брендом маркуватимуть найякіснішу продукцію і послуги. Він символізуватиме дієвість, якість продукту, відповідальність, гідність і повагу до своєї країни і громадян.

Джерело: «Укрінформ»