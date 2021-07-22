Киянам доступні чотири COVID-вакцини. Фото: Укрінформ

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Отримати щеплення від коронавірусу різними видами вакцин можна в Києві.

Уколи роблять у поліклініках або в центрі масової вакцинації в МВЦ на м. Лівобережна. Записатися на щеплення можна онлайн, за телефонами реєстратур або через сімейного лікаря. Про це повідомляє офіційний канал медичної інформаційної системи Helsi у Telegram.

Вакцину Spikevax Moderna можуть обрати всі охочі від 18 років. На 22−25 червня вільних слотів на цю вакцинунемає. Графік на наступний тиждень з’явиться 26−27 липня.

Щеплення препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech поки можуть отримати кияни старше 60 років — в МВЦ та в деяких медзакладах. Медики обіцяють повідомити про те, коли вакцина стане доступною для всіх вікових територій.

Вакцину CoronaVac/Sinovac Biotech можуть обрати всі охочі від 18 років, а препарат AstraZeneca від Covishield/SKBio доступний у деяких медзакладах для киян старших 18 років.

Нагадаємо, 21 липня в Україні розпочався п’ятий етап вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19. П’ятий етап передбачає, що тепер щеплення від коронавірусу робитимуть всім охочим. Вакцинуватися тепер можна в найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації.

Записатися на щеплення можна за телефоном реєстратури пункту щеплення чи контакт-центрів масової вакцинації. Також працюватиме жива черга в центрах вакцинації та пунктах щеплення.