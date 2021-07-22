Банери "Шахтаря" нищать в Києві

https://racurs.ua/ua/n157775-banery-shahtarya-nyschat-v-kyievi-foto.html

Ракурс

Невідомі нищать у Києві банери з рекламою донецького «Шахтаря» та його спонсорів.

Нові відповідні фото опублікував паблік «WBC Ультрас Динамо» у Фейсбук. Зображення із Миколою Матвієнком та Тарасом Степаненком на білбордах вирізані та порвані.

Один із банерів висів неподалік офісу Національної поліції на Михайлівській площі.

Раніше на цьому пабліку обурювалися маркетинговою та медіа активністю «Шахтаря» в Києві.

«Нам не подобається те, як „скромно“ поводить себе Шахтар, знайшовши прихисток в нашому місті. Тому подібні графіті і далі будуть з‘являтися на вулицях Києва», «Ні помаранчевим ганчіркам у славетному місті Києві!», — такі заклики лунають із середовища фанатів у Києві.

У липні «Шахтар» провів офіційну презентацію екіпіровки в національному центрі «Український дім» в Києві. На честь цього «гірники» прикрасили будинок прапорами зі своєю символікою. Це також викликало гнів вболівальників «Динамо».

Клуб мільярдера Ріната Ахметова після окупації російськими військами Донецька декілька разів змінював локацію.

Навесні 2014 року через війну на сході України проведення футбольних матчів у Донецьку стало неможливим. З цього часу до кінця 2016 року місцем проведення домашніх матчів єврокубків, чемпіонату та кубку України для донецького «Шахтаря» став львівський стадіон «Арена Львів».

У 2014—2016 роках «гірники» провели декілька матчів на стадіоні «Чорноморець» у Одесі та «Оболонь-Арена» в Києві. З лютого 2017 року до березня 2020 року «Шахтар» грав домашні матчі на харківському стадіоні «Металіст».

З травня 2020 року домашнім стадіоном «Шахтаря» став НСК «Олімпійський» у Києві. Контракт щодо виступів «гірників» на цій арені підписано на три роки. «Шахтар» планує відкрити на «Олімпійському» свій офіс та фан-шоп.

14 лютого 2018 року стало відомо, що «Шахтар» змінив місце реєстрації з Донецька на Маріуполь.