Луческу ще два роки біситиме фанатів «Динамо» ,фото — ФБ Динамо

https://racurs.ua/ua/n155514-luchesku-sche-dva-roky-bisytyme-fanativ-dynamo.html

Ракурс

Мірча Луческу затримається у футбольному клубі «Динамо» (Київ) до літа 2023 року.

75-річний румунський спеціаліст домовився із президентом «Динамо» Ігорем Суркісом активувати опцію продовження контракту.

Торік Луческу підписав з «Динамо» контракт за системою «2+1» і відразу виграв зі своїм новим клубом усі можливі трофеї в Україні: чемпіонський титул, Кубок і Суперкубок України.

Суркіс і Луческу минулого тижня разом злітали на фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи й обговорили плани на новий сезон. Угода між тренером і клубом тепер дійсна до липня 2023 року.

У минулому сезоні «Динамо» провело 43 матчі у всіх турнірах (УПЛ, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Кубок України, Суперкубок України). У них команда 28 разів виграла, вісім матчів звело у нічию і сім разів програла.

«Динамо» повернулося в Лігу чемпіонів, вийшло в 1/8 фіналу Ліги Європи і виграло всі внутрішні трофеї.

Луческу раніше 12 років очолював найзапеклішого суперника киян — донецький «Шахтар». Проти румуна на чолі «біло-синіх» активно протестувала увесь минулий рік частина фанатів киян.

Луческу — перший тренер, який вигравав чемпіонат і з «Шахтарем», і з «Динамо».