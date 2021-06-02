Луческу еще два года будет раздражать фанатов «Динамо»

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Ракурс

Мирча Луческу задержится в футбольном клубе «Динамо» (Киев) до лета 2023 года. 75-летний румынский специалист договорился с президентом «Динамо» Игорем Суркисом активировать опцию продления контракта.

В прошлом году Луческу подписал с «Динамо» контракт по системе «2+1» и сразу выиграл со своим новым клубом все возможные трофеи в Украине: чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Украины.

Суркис и Луческу на прошлой неделе вместе слетали на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы и обсудили планы на новый сезон. Соглашение между тренером и клубом теперь действительно до июля 2023 года.

В прошлом сезоне «Динамо» провело 43 матча во всех турнирах (УПЛ, Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Украины, Суперкубок Украины). В них команда 28 раз выиграла, восемь матчей свела вничью и семь раз проиграла.

«Динамо» вернулось в Лигу чемпионов, вышло в 1/8 финала Лиги Европы и выиграло все внутренние трофеи.

Луческу ранее 12 лет возглавлял злейшего соперника киевлян — донецкий «Шахтер». Против румына во главе «бело-синих» активно протестовала весь прошлый год часть фанатов киевлян.

Луческу — первый тренер, который выигрывал чемпионат и с «Шахтером», и с «Динамо».