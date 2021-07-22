Петер Сійярто та Дмитро Кулеба, фото: Дмитро Кулеба

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова Комітету міністрів Ради Європи, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто обмінялися футбольними подарунками.

Кулеба отримав угорський м’яч, а Сійярто — вже легендарну форму збірної України з гаслом «Слава Україні!». Про це український міністр повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, опублікувавши відповідний фотознімок.

Сійярто в межах свого візиту до України відвідає зону бойових дій на Донбасі. Угорщина головує в Комітеті міністрів Ради Європи з другої половини травня 2021 року.

«Вперше з початку російської агресії проти України у 2014 році Голова Комітету міністрів Ради Європи відвідає зону операції об'єднаних сил в Луганській області», — наголосив Кулеба.

Крім того, під час переговорів між Кулебою та Сіярто було досягнуто низку домовленостей: