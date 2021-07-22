Кулеба і Сійярто обмінялися футбольними подарунками і полетіли на фронт (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n157774-kuleba-i-siyyarto-obminyalysya-futbolnymy-podarunkamy-i-poletily-na-front-foto.htmlРакурс
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова Комітету міністрів Ради Європи, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто обмінялися футбольними подарунками.
Кулеба отримав угорський м’яч, а Сійярто — вже легендарну форму збірної України з гаслом «Слава Україні!». Про це український міністр повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, опублікувавши відповідний фотознімок.
Сійярто в межах свого візиту до України відвідає зону бойових дій на Донбасі. Угорщина головує в Комітеті міністрів Ради Європи з другої половини травня 2021 року.
«Вперше з початку російської агресії проти України у 2014 році Голова Комітету міністрів Ради Європи відвідає зону операції об'єднаних сил в Луганській області», — наголосив Кулеба.
Крім того, під час переговорів між Кулебою та Сіярто було досягнуто низку домовленостей:
- підписано угоду про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені;
- вирішено, що до кінця липня співголови українсько-угорської комісії з питань національних меншин проведуть зустріч і запланують проведення повноцінного засідання комісії, яка не засідала з 2011 року;
- у Будапешті буде встановлено пам’ятний Хрест з написом «Загиблим за Україну». Україна, зі свого боку, надає дозвіл на виділення додаткової ділянки для розміщення угорського військового кладовища в Підполоззі у Закарпатській області.