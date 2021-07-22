«Слуга народу» хоче відмінити блокувальні постанови в Раді. Фото:

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Блокувальним постановам у Верховній Раді оголосили війну представники «Слуги народу».

У парламенті зареєстрували законопроект під № 5813−1 «Про внесення змін до ст. 48 регламенту Верховної Ради України щодо реєстрації постанов про скасування рішень ВРУ». Проект спрямований на зменшення кількості так званих «блокуючих» проектів постанов Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта ВРУ в цілому, «оскільки практика їх внесення має характер зловживання». Про це повідомила нардеп від «Слуги народу» Ольга Совгиря у Telegram.

Автори документу пропонують законодавчо встановити, що кількість депутатів, які можуть внести проект «блокуючої» постанови, не може бути меншою за кількісний склад найменшої депутатської фракції. Також хочуть передбачити, що у разі підписання нардепом більше одного проекту постанови, його підпис щодо другого і наступних за часом проектів постанов не підлягатиме врахуванню.

Також «слуги» хочуть закріпити правило, за яким кожна депутатська фракція або депутатська група має право запропонувати таку кількість проектів постанов, яка буде відповідати числу кратному кількісному складу найменшої депутатської фракції відповідно до кількості народних депутатів такої фракції.

Нагадаємо, 20 липня Верховна Рада розблокувала закони про судову реформу. Раніше в Раді зареєстрували постанови, автори яких вимагали скасувати результати голосування щодо законів про перезавантаження роботи Вищої кваліфкомісії суддів (3711- д), реформи «Укроборонпрому», Вищої ради правосуддя (№ 5068) та її інспекторів (№ 5069). 20 липня усі ці постанови нардепи провалили. Тепер закони ляжуть на стіл спікера Ради, а потім підуть на підпис президента та публікацію.