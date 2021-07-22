«Слуга народа» хочет отменить блокировочные постановления в Раде. Фото:

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Блокировочным постановлениям в Верховной Раде объявили войну представители «Слуги народа».

В парламенте зарегистрировали законопроект под № 5813−1 «О внесении изменений в ст. 48 регламента Верховной Рады Украины относительно регистрации постановлений об отмене решений ВРУ». Проект направлен на уменьшение количества так называемых «блокирующих» проектов постановлений Верховной Рады об отмене решения Верховной Рады о принятии закона, постановления или иного акта ВРУ в целом, «поскольку практика их внесения имеет характер злоупотребления». Об этом сообщила нардеп от «Слуги народа» Ольга Совгиря в Telegram.

Авторы документа предлагают законодательно установить, что количество депутатов, которые могут внести проект «блокирующего» постановления, не может быть меньше количественного состава наименьшей депутатской фракции. Также хотят предусмотреть, что в случае подписания нардепом более одного проекта постановления, его подпись относительно второго и следующих по времени проектов постановлений не будет подлежать учету.

Также «слуги» хотят закрепить правило, по которому каждая депутатская фракция или депутатская группа имеет право предложить такое количество проектов постановлений, которое будет соответствовать числу кратному количественному составу наименьшей депутатской фракции в соответствии с количеством народных депутатов такой фракции.

Напомним, 20 июля Верховная Рада разблокировала законы о судебной реформе. Ранее в Раде зарегистрировали постановления, авторы которых требовали отменить результаты голосования относительно законов о перезагрузке работы Высшей квалифкомиссии судей (3711-д), реформы «Укроборонпрома», Высшего совета правосудия (№ 5068) и ее инспекторов (№ 5069). 20 июля все эти постановления нардепы провалили. Теперь законы лягут на стол спикера Рады, а потом пойдут на подпись президента и публикация.