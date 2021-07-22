Дело «вагнеровцев» — ГБР обязали расследовать возможную госизмену Зеленского, фото — BBC-Україна

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Ракурс

В истории о срыве операции по задержанию «вагнеровцев» Шевченковский районный суд Киеве 22 июля обязал Государственное бюро расследований начать досудебное расследование в отношении возможного совершения президентом Владимиром Зеленским и его окружением государственной измены.

Соответствующее заявление из-за медленного расследования возможного срыва операции по задержанию членов «ЧВК Вагнера» подала группа лиц, среди которых экс-нардепы Андрей Тетерук и Игорь Лапин.

Тетерук на своей странице в Фейсбук сообщил, что ранее правоохранители не открыли досудебное расследование, потому заявители обратились в суд с жалобой на бездействие ГБР и требованием заставить ведомство начать расследование.

Теперь ГБР обязано зарегистрировать заявление о совершении преступления по ст. 111 (государственная измена), открыть производство и внести данные в Единый реестр досудебных расследований.

Жалобу суд удовлетворил в полном объеме. Предыдущее заседание по делу было отложено, поскольку на него не пришел следователь ГБР.

Напомним, что в Раде создали ВСК, которая должна заниматься делом «вагнеровцев» и «пленками Суркова». Однако в оппозиции считают, что у этого органа расплывчатые функции и он игнорирует полноценное расследование происшествия, а также не намерен заслушать высшее руководство Украины.

29 июля 2020 года около Минска задержали 33 членов ЧВК «Вагнера». В Украине заявили, что среди «вагнеровцев» есть 28 человек, причастных к военным преступлениям на Донбассе и СБУ собрала достаточно доказательств. Беларусь выдала всех задержанных России и проигнорировала просьбу Киева об экстрадиционном аресте.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские спецслужбы более года готовили операцию по задержанию «вагнеровцев». Для этого их выманили в Беларусь, однако на совещании в Офисе президента силовики сообщили о финальной стадии спецоперации, их попросили отложить ее на несколько дней, после чего она провалилась.

Экс-президент Петр Порошенко заявил, что это он разрешил проведение спецоперации по задержанию бойцов так называемой частной военной компании «Вагнера».