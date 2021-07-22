Справа «вагнерівців» — ДБР зобов’язали розслідувати держзраду Зеленського, фото — BBC-Україна

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В історії про зрив операції із затримання «вагнерівців» Шевченківський районний суд Києва 22 липня зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливого вчинення президентом Володимиром Зеленським та його оточенням державної зради.

Відповідну заяву через повільне розслідування ймовірного зриву операції із затримання членів «ПВК Вагнера» подала група осіб, серед яких екс-нардепи Андрій Тетерук та Ігор Лапін.

Тетерук на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що раніше правоохоронці не почали досудове розслідування, тому заявники звернулися до суду зі скаргою на бездіяльність ДБР та вимогою змусити відомство почати розслідування.

ДБР зобов’язане зареєструвати заяву про скоєння злочину за ст.111 (державна зрада), відкрити провадження та внести дані в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Скаргу суд задовольнив у повному обсязі. Попереднє засідання у справі було відкладене, оскільки на нього не прийшов слідчий ДБР.

Нагадаємо, що у Раді створили ТСК, яка повинна займатися справою «вагнерівців» та «плівками Суркова». Однак в опозиції вважають, що цей орган має розпливчаті функції та ігнорує повноцінне розслідування події, а також не має наміру заслухати вище керівництво України.

29 липня 2020 року біля Мінська затримали 33 членів ПВК «Вагнера». В Україні заявили, що серед «вагнерівців» є 28 осіб, причетних до військових злочинів на Донбасі і СБУ зібрала достатньо доказів. Білорусь видала усіх затриманих Росії та проігнорувала прохання Києва про екстрадиційний арешт.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українські спецслужби понад рік готували операцію із затримання «вагнерівців». Задля цього їх виманили до Білорусі, проте на нараді в Офісі президента силовики повідомили про фінальну стадію спецоперації, їх попросили відкласти її на кілька днів, після чого вона провалилася.

Екс-президент Петро Порошенко заявив, що це він дозволив проведення спецоперації із затримання бійців так званої приватної військової компанії «Вагнера».