Варшава жорстко відреагувала на дозвіл добудувати Nord Stream2. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/ua/n157771-varshava-jorstko-vidreaguvala-na-dozvil-dobuduvaty-nord-stream2.html

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Угоду США та Німеччини щодо газогону «Північний потік-2» прокоментували у Варшаві.

Оточення президента Польщі Анджея Дуди вважає, що підписана угода означає перемогу Російської Федерації, а Берлін звинувачують у підриві європейської солідарності в галузі загальної енергетичної політики. Про це повідомляє «Польське радіо».

У нас практично перемога Росії в будівництві цього газопроводу. Завдяки йому Росія отримає значний вплив на європейський газовий ринок і, перш за все, отримає від цього прибуток, — заявив прес-секретар президента Польщі Блажей Спихальський.

У Варшаві закликали Сполучені Штати Америки та Німеччину адекватно поставитися до безпекової кризи в регіоні, єдиним вигодонабувачем якої є Росія. Наголошувалося, що всяка гідна довіри спроба відновити баланс безпеки в регіоні має враховувати можливі негативні ризики у трьох сферах — політичній, військовій та енергетичній.

У Дуди запевнили, що Україна та Польща й далі працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску «Північного потоку — 2″, допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, підтримки країн в їхніх прагненнях стати членами західних демократичних інституцій, мінімізації загроз миру та енергетичній безпеці».

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина досягли домовленостей по російському газопроводу «Північний потік-2». Угода передбачає зокрема створення Німеччиною Зеленого фонду для розвитку української енергетики з інвестиціями в 1 млрд дол. Також у спільній декларації Вашингтон та Берлін запевнили про підтримку суверенітету України і її європейський шлях.

Джерело: «Польське радіо»