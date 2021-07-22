Під час експедиції у Білгород-Дністровській фортеці археологи знайшли вціліле кам'яне ядро, фото: Андрій Красножон

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На Одещині під час розкопок у Білгород-Дністровській фортеці археологи виявили вціліле кам’яне ядро.

Знахідку передали до нещодавно створеного музею фортеці. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив завідувач кафедри історії України Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського Андрій Красножон.

Зазначається, що такі ядра турки використовували під час облоги Білгорода у 1484 році. На озброєнні для деяких типів порохових знарядь у Бессарабії вони залишалися аж до кінця XVIII століття.

Знайдено археологами ядро — середнього калібру. Найбільше зі знайдених коли-небудь кам’яних ядер в Акермані досягало калібру 670 мм і важило близько півтонни.

Кам’яні ядра — це ранній тип артилерійського боєприпасу. У пороховій артилерії вони мали широке застосування до кінця XV століття, коли почали поступово витіснятися металевими. Це суцільні кулясті снаряди, які видовбували з твердих порід каменю.

Останні відомий випадок бойового застосування кам’яних снарядів був у 1915 році під час Дарданелльської операції, коли зі збереженої старовинної турецької гармати був проведений один постріл по британському лінкору HMS Agamemnon. В результаті кам’яне ядро лише ковзнуло по броні, не заподіявши кораблю ніякої шкоди.

Нагадаємо, на Одещині торік знайшли унікальну античну статуетку.