Во время экспедиции в Белгород-Днестровской крепости археологи нашли уцелевшее каменное ядро, фото: Андрей Красножон

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Ракурс

В Одесской области во время раскопок в Белгород-Днестровской крепости археологи обнаружили уцелевшее каменное ядро.

Находку передали в недавно созданный музей крепости. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил заведующий кафедрой истории Украины Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского Андрей Красножон.

Отмечается, что такие ядра турки использовали во время осады Белгорода в 1484 году. На вооружении для некоторых типов пороховых орудий в Бессарабии они оставались вплоть до конца XVIII века.

Найденное археологами ядро — среднего калибра. Самое большое из найденных когда-либо каменных ядер в Аккермане достигало калибра 670 мм и весило около полтонны.

Каменные ядра — это ранний тип артиллерийского боеприпаса. В пороховой артиллерии они имели широкое применение до конца XV века, когда начали постепенно вытесняться металлическими. Это сплошные шаровидные снаряды, которые выдалбливали из твердых пород камня.

Последние известный случай боевого применения каменных снарядов был в 1915 году во время Дарданелльской операции, когда из сохраненной старинной турецкой пушки был проведен один выстрел по британскому линкору HMS Agamemnon. В результате каменное ядро только скользнуло по броне, не причинив кораблю никакого вреда.

Напомним, в Одесской области в прошлом году нашли уникальную древнюю статуэтку.