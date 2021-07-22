Зеленский разрешил бежать из оккупированного Донбасса через Россию. Фото: УП

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Выезжать на подконтрольную Украине территорию через Российскую Федерацию жителям оккупированного Донбасса разрешил президент.

Владимир Зеленский подписал закон, которым предусматривается, что к гражданам Украины с оккупированных территорий на время действия карантина или на период блокирования работы КПВВ не будут применяться штрафы и другие меры за нарушение порядка выезда. То есть, через неподконтрольный участок границы с Российской Федерацией. Об этом сообщил Офис президента.

Штрафы не применяются, если такие поездки совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера:

возвращение к месту жительства;

воссоединение семьи;

тяжелая болезнь, смерть близких родственников;

необходимость обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями или лечения;

выезд лица с видом на жительство в другой стране;

выезд ребенка до 16 лет в сопровождении одного из родителей или других законных представителей для оформления документов;

необходимость принятия наследства.

Этим законом предусматривается, что к украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не будут применяться штрафы и меры воздействия за админправонарушения, связанные с нарушением порядка въезда-выезда из ТОТ, если такие нарушения были осуществлены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенных Кабинетом министров.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, пропуск через КПВВ на Донбассе блокируется уже больше года. Украинская сторона неоднократно предлагала пророссийским боевикам возобновить работу КПВВ на линии разграничения. Однако сепаратисты каждый раз отклоняли эту инициативу. Подконтрольные Кремлю боевики не открывают контрольные пункты въезда-выезда, потому что им нужно признание самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Эту же цель преследует и Москва на переговорах в Минске.