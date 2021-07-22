Зеленський дозволив втікати з окупованого Донбасу через Росію. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n157769-zelenskyy-dozvolyv-vtikaty-z-okupovanogo-donbasu-cherez-rosiu.html

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Виїжджати на підконтрольну Україні територію через Російську Федерацію жителям окупованого Донбасу дозволив президент.

Володимир Зеленський підписав закон, яким передбачається, що до громадян України з окупованих територій на час дії карантину або на період блокування роботи КПВВ не застосовуватимуться штрафи та інші заходи за порушення порядку виїзду. Тобто, через непідконтрольну ділянку кордону з Російською Федерацією. Про це повідомив Офіс президента.

Штрафи не застосовуються, якщо такі поїздки здійснені в силу обставин гуманітарного характеру:

повернення до місця проживання;

возз'єднання сім’ї;

важка хвороба, смерть близьких родичів;

необхідність забезпечення ліками та медичними виробами або лікування;

виїзд особи з посвідкою видом на проживання в іншій країні;

виїзд дитини до 16 років у супроводі одного з батьків або інших законних представників для оформлення документів;

необхідність прийняття спадщини.

Цим законом передбачається, що до українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на період дії карантину або на час блокування діяльності контрольних пунктів в’їзду-виїзду не застосовуватимуться штрафи та заходи впливу за адмінправопорушення, пов’язані з порушенням порядку в’їзду-виїзду з ТОТ, якщо такі порушення були здійснені через обставини гуманітарного характеру, визначені Кабінетом міністрів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, пропуск через КПВВ на Донбасі блокується вже більше року. Українська сторона неодноразово пропонувала проросійським бойовикам відновити роботу КПВВ на лінії розмежування. Однак сепаратисти щоразу відхиляли цю ініціативу. Підконтрольні Кремлю бойовики не відкривають контрольні пункти в’їзду-виїзду, бо їм потрібне визнання самопроголошених Донецької народної республіки та Луганської народної республіки. Цю ж мету переслідує і Москва на переговорах у Мінську.