СБУ викрила зрадників на Херсонщині, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n157768-sbu-znayshla-zradnykiv-pidpolkovnyky-chekaly-na-ruskyy-myr-foto.html

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СБУ викрила на Херсонщині агентурну мережу ФСБ РФ, до діяльності якої було залучене широке коло посадових осіб.

Мережу організував колишній співробітник регіонального управління СБУ, який у 2014 році звільнився зі служби і під час виїзду до РФ був завербований ФСБ. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зловмисник, виконуючи завдання своїх російських кураторів, долучив до діяльності мережі низку посадовців:

співробітника СБУ в Херсонській області;

працівника місцевої прокуратури;

співробітника поліції;

посадовця Державної служби з надзвичайних ситуацій;

колишнього посадовця облдержадміністрації.

Московським куратором мережі був кадровий офіцер ФСБ РФ Віталій Король. СБУ відомо, що він у 2015−2016 роках перебував на окупованій частині Донецької області у складі ротаційної оперативної групи ФСБ під позивним «Мангуст».

Росіян цікавила інформація з обмеженим доступом:

відомості щодо діяльності та особового складу регіонального управління СБУ;

дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування.

Зазначається, що за передану інформацію резидент отримував щомісячну грошову винагороду.

Наразі резидента ФСБ РФ та його агента, співробітника СБУ, затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, — зазначають у СБУ.

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Стосовно інших членів мережі тривають слідчі дії.

Український журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на отриману від власних джерел інформацію, розповів у своєму Telegram-каналі, що співробітник СБУ, якого затримували, заявив своїм колегам зі спецслужби, що, мовляв, «таким, як ви, недовго залишилося».