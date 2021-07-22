СБУ нашла предателей — подполковники ждали «русский мир» (ФОТО)https://racurs.ua/n157768-sbu-nashla-predateley-podpolkovniki-jdali-russkiy-mir-foto.htmlРакурс
СБУ разоблачила на Херсонщине агентурную сеть ФСБ РФ, к деятельности которой был привлечен широкий круг должностных лиц.
Сеть организовал бывший сотрудник регионального управления СБУ, который в 2014 году уволился со службы и во время выезда в РФ был завербован ФСБ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленник, выполняя задания своих российских кураторов, приобщил к деятельности сети ряд должностных лиц:
- сотрудника СБУ в Херсонской области;
- работника местной прокуратуры;
- сотрудника полиции;
- должностное лицо Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
- бывшего чиновника облгосадминистрации.
Московским куратором сети был кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король. СБУ известно, что он в 2015—2016 годах находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным «Мангуст».
Россиян интересовала информация с ограниченным доступом:
- сведения о деятельности и личном составе регионального управления СБУ;
- данные о региональных правоохранительные структурах, военных подразделениях и органах местного самоуправления.
Отмечается, что за переданную информацию резидент получал ежемесячное денежное вознаграждение.
В настоящее время резидента ФСБ РФ и его агента, сотрудника СБУ, задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, — отмечают в СБУ.
Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. В отношении других членов сети продолжаются следственные действия.
Украинский журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на полученную от собственных источников информацию, рассказал в своем Telegram-канале, что сотрудник СБУ, которого задерживали, заявил своим коллегам из спецслужбы, что, мол, «таким, как вы, недолго осталось».
Российская агентура в госструктурах ждет «русский мир», — резюмировал Цаплиенко.