СБУ разоблачила предателей в Херсонской области, фото: СБУ

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СБУ разоблачила на Херсонщине агентурную сеть ФСБ РФ, к деятельности которой был привлечен широкий круг должностных лиц.

Сеть организовал бывший сотрудник регионального управления СБУ, который в 2014 году уволился со службы и во время выезда в РФ был завербован ФСБ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленник, выполняя задания своих российских кураторов, приобщил к деятельности сети ряд должностных лиц:

сотрудника СБУ в Херсонской области;

работника местной прокуратуры;

сотрудника полиции;

должностное лицо Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

бывшего чиновника облгосадминистрации.

Московским куратором сети был кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король. СБУ известно, что он в 2015—2016 годах находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным «Мангуст».

Россиян интересовала информация с ограниченным доступом:

сведения о деятельности и личном составе регионального управления СБУ;

данные о региональных правоохранительные структурах, военных подразделениях и органах местного самоуправления.

Отмечается, что за переданную информацию резидент получал ежемесячное денежное вознаграждение.

В настоящее время резидента ФСБ РФ и его агента, сотрудника СБУ, задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, — отмечают в СБУ.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. В отношении других членов сети продолжаются следственные действия.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на полученную от собственных источников информацию, рассказал в своем Telegram-канале, что сотрудник СБУ, которого задерживали, заявил своим коллегам из спецслужбы, что, мол, «таким, как вы, недолго осталось».