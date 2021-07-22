Варшава жестко отреагировала на разрешение достроить Nord Stream2. Фото: ria.ru

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Соглашение США и Германии по газопроводу «Северный поток-2» прокомментировали в Варшаве.

Окружение президента Польши Анджея Дуды считает, что подписанное соглашение означает победу Российской Федерации, а Берлин обвиняют в подрыве европейской солидарности в области общей энергетической политики. Об этом сообщает «Польское радио».

У нас практически победа России в строительстве этого газопровода. Благодаря ему Россия получит значительное влияние на европейский газовый рынок и, прежде всего, получит от этого прибыль, — заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальський.

В Варшаве призвали Соединенные Штаты Америки и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия. Отмечалось, что всякая достойная доверия попытка восстановить баланс безопасности в регионе должна учитывать возможные негативные риски в трех сферах — политической, военной и энергетической.

У Дуды заверили, что Украина и Польша и дальше будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску «Северного потока — 2″, пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности».

Напомним, 21 июля США и Германия достигли договоренностей по российскому газопроводу «Северный поток-2». Соглашение предусматривает в частности создание Германией Зеленого фонда для развития украинской энергетики с инвестициями в 1 млрд долл. Также в совместной декларации Вашингтон и Берлин заверили о поддержке суверенитета Украины и ее европейский путь.

Источник: «Польское радио»