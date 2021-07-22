Кулеба и Сийярто обменялись футбольными подарками и полетели на фронт (ФОТО)https://racurs.ua/n157774-kuleba-i-siyyarto-obmenyalis-futbolnymi-podarkami-i-poleteli-na-front-foto.htmlРакурс
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Комитета министров Совета Европы, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обменялись футбольными подарками.
Кулеба получил венгерский мяч, а Сийярто — уже легендарную форму сборной Украины с лозунгом «Слава Украине!». Об этом украинский министр сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, опубликовав соответствующий фотоснимок.
Сийярто в рамках своего визита в Украину посетит зону боевых действий на Донбассе. Венгрия председательствует в Комитете министров Совета Европы со второй половины мая 2021 года.
Впервые с начала российской агрессии против Украины в 2014 году Глава Комитета министров Совета Европы посетит зону операции объединенных сил в Луганской области, — подчеркнул Кулеба.
Кроме того, во время переговоров между Кулебой и Сиярто был достигнут ряд договоренностей:
- подписано соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях;
- решено, что до конца июля сопредседатели украинско-венгерской комиссии по вопросам национальных меньшинств проведут встречу и запланируют проведение полноценного заседания комиссии, которая не заседала с 2011 года;
- в Будапеште будет установлен памятный Крест с надписью «Погибшим за Украину». Украина, со своей стороны, дает разрешение на выделение дополнительного участка для размещения венгерского военного кладбища в Подполозье в Закарпатской области.