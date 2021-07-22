Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба, фото: Дмитрий Кулеба

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Комитета министров Совета Европы, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обменялись футбольными подарками.

Кулеба получил венгерский мяч, а Сийярто — уже легендарную форму сборной Украины с лозунгом «Слава Украине!». Об этом украинский министр сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, опубликовав соответствующий фотоснимок.

Сийярто в рамках своего визита в Украину посетит зону боевых действий на Донбассе. Венгрия председательствует в Комитете министров Совета Европы со второй половины мая 2021 года.

Впервые с начала российской агрессии против Украины в 2014 году Глава Комитета министров Совета Европы посетит зону операции объединенных сил в Луганской области, — подчеркнул Кулеба.



Кроме того, во время переговоров между Кулебой и Сиярто был достигнут ряд договоренностей: