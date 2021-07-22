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Ракурс
Баннеры "Шахтера" неизвестные уничтожают в Киеве

Баннеры «Шахтера» неизвестные уничтожают в Киеве (ФОТО)

22 июл 2021, 14:52
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Неизвестные уничтожают в Киеве баннеры с рекламой донецкого «Шахтера» и его спонсоров.

Новые соответствующие фото опубликовал паблик «WBC Ультрас Динамо» в Фейсбук. Изображение с Николаем Матвиенко и Тарасом Степаненко на билбордах вырезаны и порваны.

Баннеры "Шахтера" уничтожают в Киеве

Один из баннеров висел недалеко от офиса Национальной полиции на Михайловской площади.

Ранее на этом паблике возмущались маркетинговой и медиа активностью «Шахтера» в Киеве.

«Нам не нравится то, как „скромно“ ведет себя Шахтер, найдя приют в нашем городе. Поэтому подобные граффити и дальше будут появляться на улицах Киева», «Нет оранжевым тряпкам в славном городе Киеве!», — такие призывы раздаются из среды фанатов в Киеве.

В июле «Шахтер» провел официальную презентацию экипировки в национальном центре «Украинский дом» в Киеве. В честь этого «горняки» украсили дом флагами со своей символикой. Это также вызвало гнев болельщиков «Динамо».

Баннеры "Шахтера" уничтожают в Киеве

Баннеры "Шахтера" уничтожают в Киеве

Клуб миллиардера Рината Ахметова после оккупации российскими войсками Донецка несколько раз менял локацию.

Весной 2014 года проведение футбольных матчей в Донецке стало невозможным. С этого времени до конца 2016 года местом проведения домашних матчей еврокубков, чемпионата и кубка Украины для донецкого «Шахтера» стал львовский стадион «Арена Львов».

В 2014—2016 годах «горняки» провели несколько матчей на стадионе «Черноморец» в Одессе и «Оболонь-Арена» в Киеве. С февраля 2017 года по март 2020 года «Шахтер» играл домашние матчи на харьковском стадионе «Металлист».

С мая 2020 года домашним стадионом «Шахтера» стал НСК «Олимпийский» в Киеве. Контракт на выступление «горняков» на этой арене подписан на три года. «Шахтер» планирует открыть на «Олимпийском» свой офис и фан-шоп.


14 февраля 2018 года стало известно, что «Шахтер» сменил место регистрации из Донецка на Мариуполь.

Источник: Ракурс


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