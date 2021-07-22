Баннеры "Шахтера" неизвестные уничтожают в Киеве

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Неизвестные уничтожают в Киеве баннеры с рекламой донецкого «Шахтера» и его спонсоров.

Новые соответствующие фото опубликовал паблик «WBC Ультрас Динамо» в Фейсбук. Изображение с Николаем Матвиенко и Тарасом Степаненко на билбордах вырезаны и порваны.

Один из баннеров висел недалеко от офиса Национальной полиции на Михайловской площади.

Ранее на этом паблике возмущались маркетинговой и медиа активностью «Шахтера» в Киеве.

«Нам не нравится то, как „скромно“ ведет себя Шахтер, найдя приют в нашем городе. Поэтому подобные граффити и дальше будут появляться на улицах Киева», «Нет оранжевым тряпкам в славном городе Киеве!», — такие призывы раздаются из среды фанатов в Киеве.

В июле «Шахтер» провел официальную презентацию экипировки в национальном центре «Украинский дом» в Киеве. В честь этого «горняки» украсили дом флагами со своей символикой. Это также вызвало гнев болельщиков «Динамо».

Клуб миллиардера Рината Ахметова после оккупации российскими войсками Донецка несколько раз менял локацию.

Весной 2014 года проведение футбольных матчей в Донецке стало невозможным. С этого времени до конца 2016 года местом проведения домашних матчей еврокубков, чемпионата и кубка Украины для донецкого «Шахтера» стал львовский стадион «Арена Львов».

В 2014—2016 годах «горняки» провели несколько матчей на стадионе «Черноморец» в Одессе и «Оболонь-Арена» в Киеве. С февраля 2017 года по март 2020 года «Шахтер» играл домашние матчи на харьковском стадионе «Металлист».

С мая 2020 года домашним стадионом «Шахтера» стал НСК «Олимпийский» в Киеве. Контракт на выступление «горняков» на этой арене подписан на три года. «Шахтер» планирует открыть на «Олимпийском» свой офис и фан-шоп.

14 февраля 2018 года стало известно, что «Шахтер» сменил место регистрации из Донецка на Мариуполь.