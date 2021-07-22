Киевлянам доступны четыре COVID-вакцины. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n157777-kievlyanam-dostupny-chetyre-covid-vakciny-kak-i-gde-ih-mojno-ukolot.html

Ракурс

Получить прививку от коронавируса различными видами вакцин можно в Киеве.

Уколы делают в поликлиниках или в центре массовой вакцинации в МВЦ на м. Левобережная. Записаться на прививку можно онлайн, по телефонам регистратур или через семейного врача. Об этом сообщает официальный канал медицинской информационной системы Helsi в Telegram.

Вакцину Spikevax Moderna могут выбрать все желающие от 18 лет. На 22−25 июня свободных слотов на эту вакцину нет. График на следующую неделю появится 26−27 июля.

Прививки препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech пока могут получить киевляне старше 60 лет — в МВЦ и в некоторых медучреждениях. Медики обещают сообщить о том, когда вакцина станет доступной для всех возрастных территорий.

Вакцину CoronaVac/Sinovac Biotech могут выбрать все желающие от 18 лет, а препарат AstraZeneca от Covishield/SKBio доступен в некоторых медучреждениях для киевлян старше 18 лет.

Напомним, 21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19. Пятый этап предусматривает, что теперь прививки от коронавируса будут делать всем желающим. Вакцинироваться теперь можно в ближайшем пункте прививки или центре массовой вакцинации.

Записаться на прививку можно по телефону регистратуры пункта прививки или контакт-центров массовой вакцинации. Также будет работать живая очередь в центрах вакцинации и пунктах прививки.