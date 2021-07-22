COVID-вакцинация: от пива и марихуаны до принуждения. А как в Украине?

https://racurs.ua/2903-covid-vakcinaciya-ot-piva-i-marihuany-do-prinujdeniya-a-kak-v-ukraine.html

Ракурс

Золотые украшения, бесплатное пиво и даже «косячок» за укол — так в некоторых странах мира пытаются привлечь население к вакцинации против COVID-19. Чтобы победить треклятый коронавирус, прививаться нужно быстро и всем миром — не устают повторять ученые. Но что делать, если люди по разным причинам сомневаются в пользе ковид-прививок? Правительствам приходится включать фантазию.

«Может быть, поможет лотерея?» — подумал губернатор штата Нью-Йорк (США) и еще весной решил поощрять вакцинированных лотерейными билетами. Привился? Получи возможность выиграть 5 млн долл. Наверное, все же лучше сработает пиво — сделали выбор в штате Нью-Джерси. Тот, кто на протяжении мая получил первую дозу вакцины, мог принести справку в одну из пивоварен — участниц программы и насладиться бокалом бесплатного хмельного напитка.

Не остался в стороне и частный бизнес. Так, магазин каннабиса в Мичигане устроил акцию под слоганом «косячок за укол». Принес справку о вакцинации — получи немножко марихуаны бесплатно. По словам владельца, за несколько месяцев фирма раздала более 35 тысяч «косяков». В Индии привитых подбадривали блендерами и золотыми украшениями. Власти Дубая презентовали вакцинированным абонементы в городские фитнес-клубы.

Работают ли подобные стимулы? Однозначного ответа нет. Такие бонусы могут вызвать обратный эффект, считает профессор психологии здоровья Университетского колледжа Лондона Сюзан Мичи, являющаяся советницей британского правительства по COVID-19. По мнению психолога, внешняя мотивация подрывает саму идею вакцинации.

«Это наше общее дело. Мы хотим, чтобы люди понимали, почему они прививаются: они должны делать это не ради денег или пива», — объяснила в одном из интервью Сюзан Мичи.

Украина: без пряника, но с кнутом?

В Украине о бонусах для вакцинированных пока не размышляют. А вот об обязательной вакцинации от коронавируса — да. Теория может стать практикой в случае принятия соответствующего решения главным государственным санитарным врачом Украины. Об этом на днях заявил в одном из эфиров начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Киеве Олег Рубан.

«Что касается поощрения, такого бонуса нет. А что касается обязательности, это может быть в случае принятия решения главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина. Если он вынесет такое постановление, то оно будет обязательным к исполнению во всех сферах. И районные, местные администрации, территориальные органы будут контролировать это», — заявил О.Рубан.

По словам эксперта, в случае обязательности вакцинации за отказ от прививок будет предусмотрено наказание.

«Есть норма закона по защите населения от инфекционных болезней: если есть угроза для окружающих, и такое решение принял главный государственный санитарный врач, то это обязательно для выполнения», — отметил начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

Поступать с коронавирусом, как с гриппом

За время пандемии, по данным центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), более 1600 работников здравоохранения этой страны умерли от COVID-19. По словам украинского министра здравоохранения Виктора Ляшко, с начала пандемии в Украине вирус с короной унес жизни 877 медицинских работников.

Вопрос о принудительной COVID-вакцинации встал ребром в связи с быстрым распространением по всему миру Дельта-штамма. Главным образом рассматриваются отдельные профессиональные группы риска, в самую первую очередь медицинские работники. Мотиваций две: создать безопасную среду для уязвимых пациентов и уменьшить потери медицинского учреждения от нетрудоспособности персонала.

Именно по упомянутым причинам более десяти лет назад во многих странах и медучреждениях ввели обязательную вакцинацию сотрудников против гриппа. И это стало обычным делом, преимущественно не вызывая сопротивления.

Сторонники обязательности ковид-вакцинации говорят о том, что оснований для введения такого решения при пандемии SARS-CoV-2 больше, чем в отношении гриппа.

В статье, опубликованной 13 июля в одном из самых цитируемых и влиятельных медицинских журналов в мире Annals of Internal Medicine, приведены следующие аргументы:

коронавирус отличается более высокой смертностью по сравнению с гриппом (соответственно 4–10 смертей и 1 на 1000);

COVID-19 болеют чаще, чем гриппом (в 2020 году в США коронавирусную инфекцию подхватили примерно 30% населения, а гриппом болеют ежегодно около 10%);

коронавирусная инфекция длится дольше гриппа, человек больше времени остается нетрудоспособным;

эффективность вакцин от COVID-19 выше, чем противогриппозных (от 70% для векторных до 90–95% для мРНК против 30–50% для гриппа).

Медики не только болеют сами, но и заражают других. Медработники должны защищать себя от SARS-CoV-2 в целях защиты пациентов — пишут авторы статьи. Как правило, врачи и медсестры общаются с пожилыми, больными и уязвимыми людьми, у которых коронавирус с большей вероятностью может привести к летальному исходу. Полагаться на вакцинацию пациентов не всегда возможно: кто-то не привит из-за показаний, другие — из-за убеждений, у людей с ослабленным иммунитетом вакцина может не дать ожидаемого эффекта.

Позиции сторонников принудительной вакцинации усилило апрельское решение Европейского суда по правам человека в отношении школьников: обязательная вакцинация в школах является необходимой в демократическом обществе.

Прецедент был создан и в США: судебные решения по искам медиков, уволенных с работы из-за отказа вакцинироваться от COVID-19, пока выносятся в пользу администрации.

Как решают этот вопрос в мире

Первой обязательную вакцинацию для работников сферы здравоохранения в апреле 2021 года ввела Италия. Буквально на днях к ней присоединились Франция и Греция. 12 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что люди, которым «показана» обязательная ковид-прививка, должны пройти полную вакцинацию до 15 сентября, иначе рискуют остаться без зарплаты. Правительство Франции также объявило о запуске системы QR-кодов для входа в музеи, бары, рестораны и другие общественные места. Таким образом власти пытаются остановить распространение более заразного штамма «Дельта». После объявления о новых ограничениях 17 июля в нескольких городах Франции прошли акции протеста. Критики обвинили Макрона в нарушении их свобод.

В Австралии пошли на компромисс: вакцинация обязательна для работников сферы здравоохранения только высокого риска.

Великобритания пока взялась за работников домов престарелых — с октября 2021-го вакцинация для них обязательна. В отношении медиков, немедицинского персонала амбулаторий и больниц решили повременить, проконсультироваться с обществом.

Испания против обязаловки. Впрочем, неудивительно: зачем принуждать там, где от коварного COVID-19 вакцинировано более 90% медиков?

Принуждение — это дискриминация, такой шаг подорвет доверие к вакцинам в обществе, — канцлер Германии Ангела Меркель и профсоюз медиков выступили категорически против обязательной вакцинации.

В то же время Россия, Казахстан ввели обязательную вакцинацию не только для медицинских работников, но и для занятых на транспорте, в образовании, для работников банков... Самым радикальным путем пошли в Туркменистане: Министерство здравоохранения заявило, что все население старше 18 лет должно вакцинироваться от COVID-19. Исключение сделали лишь для людей с медицинскими противопоказаниями. Власти Туркменистана в этом вопросе превзошли по строгости Саудовскую Аравию, которая с марта проводит широкую политику «без уколов — без работы» как в государственном, так и в частном секторах. Туркменистан также объявил о новых требованиях к маскам и социальному дистанцированию, хотя в стране не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. Не потому, что здесь все так радужно, Туркменистан попросту не подает статистику в ВОЗ. Так до сих пор поступает и Северная Корея. А вот бывшие «двоечники» Танзания и Никарагуа уже начали предоставлять ковид-отчеты.

Как вы думаете, какой пример выберет наша страна? Если эпидемическая ситуация в Украине ухудшится, власть имущим придется решать этот вопрос. В стране, где «строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения», а население десятилетиями покупало нужные справки, управиться с этим сложно.