COVID-вакцинація: від пива і марихуани до примусу. А як в Україні?

https://racurs.ua/ua/2903-covid-vakcynaciya-vid-pyva-i-maryhuany-do-prymusu-a-yak-v-ukrayini.html

Ракурс

Золоті прикраси, безплатне пиво і навіть «косячок» за укол — так у деяких країнах світу намагаються залучити населення до вакцинації проти COVID-19. Щоб перемогти проклятий коронавірус, щепитися потрібно швидко і всім світом — не втомлюються повторювати вчені. Але що робити, якщо люди з різних причин сумніваються в користі ковід-щеплень? Урядам доводиться включати фантазію.

«Можливо, допоможе лотерея?» — подумав губернатор штату Нью-Йорк (США) і ще навесні вирішив заохочувати вакцинованих лотерейними квитками. Прищепився? Отримай можливість виграти 5 млн дол. Мабуть, усе ж таки краще спрацює пиво — зробили вибір у штаті Нью-Джерсі. Той, хто протягом травня отримав першу дозу вакцини, міг принести довідку в одну з пивоварень — учасниць програми й насолодитися бокалом безплатного хмільного напою.

Не залишився осторонь і приватний бізнес. Так, магазин канабісу в Мічигані влаштував акцію під слоганом «косячок за укол». Приніс довідку про вакцинацію — отримай трошки марихуани безплатно. За словами власника, за кілька місяців фірма роздала понад 35 тисяч «косяків». В Індії щеплених підбадьорювали блендерами і золотими прикрасами. Влада Дубая презентувала вакцинованим абонементи до міських фітнес-клубів.

Чи працюють подібні стимули? Однозначної відповіді немає. Такі бонуси можуть викликати зворотний ефект, вважає професорка психології здоров’я Університетського коледжу Лондона Сюзан Мічі, яка є радницею британського уряду із COVID-19. На думку психологині, зовнішня мотивація підриває саму ідею вакцинації.

«Це наша спільна справа. Ми хочемо, щоб люди розуміли, чому вони прищеплюються: вони мають робити це не заради грошей чи пива», — пояснила в одному з інтерв’ю Сюзан Мічі.

Україна: без пряника, але з батогом?

В Україні про бонуси для вакцинованих поки не розмірковують. А от про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу — так. Теорія може стати практикою в разі прийняття відповідного рішення головним державним санітарним лікарем України. Про це днями заявив в одному з ефірів начальник Головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужби) в Києві Олег Рубан.

«Що стосується заохочення, такого бонусу немає. А що стосується обов’язковості, це може бути в разі прийняття рішення головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна. Якщо він винесе таку постанову, то вона буде обов’язковою до виконання в усіх сферах. І районні, місцеві адміністрації, територіальні органи контролюватимуть це», — заявив О.Рубан.

За словами експерта, в разі обов’язковості вакцинації за відмову від щеплень буде передбачено покарання.

«Є норма закону щодо захисту населення від інфекційних хвороб: якщо є загроза для оточуючих, і таке рішення прийняв головний державний санітарний лікар, то це обов’язково для виконання», — зазначив начальник управління Держпродспоживслужби в Києві.

Поступати з коронавірусом, як із грипом

За час пандемії, за даними центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC), більш як 1600 працівників охорони здоров’я цієї країни померли від COVID-19. За словами українського міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, від початку пандемії в Україні вірус із короною забрав життя 877 медичних працівників.

Питання про примусову COVID-вакцинацію стало руба у зв’язку із швидким поширенням по всьому світу Дельта-штаму. В основному розглядаються окремі професійні групи ризику, передусім медичні працівники. Мотивацій дві: створити безпечне середовище для вразливих пацієнтів і зменшити втрати медичного закладу від непрацездатності персоналу.

Саме зі згаданих причин понад десять років тому в багатьох країнах і медзакладах запровадили обов’язкову вакцинацію співробітників проти грипу. І це стало звичайною справою, переважно не викликаючи опору.

Прихильники обов’язковості ковід-вакцинації говорять про те, що підстав для запровадження такого рішення при пандемії SARS-CoV-2 більше, ніж щодо грипу.

У статті, опублікованій 13 липня в одному з найбільш цитованих і впливових медичних журналів у світі Annals of Internal Medicine, наведено такі аргументи:

• коронавірус вирізняється вищою смертністю порівняно з грипом (відповідно 4–10 смертей і 1 на 1000);

• на COVID-19 хворіють частіше, ніж на грип (2020 року в США коронавірусну інфекцію підхопили приблизно 30% населення, а на грип хворіють щороку близько 10%);

• коронавірусна інфекція триває довше за грип, людина більше часу залишається непрацездатною;

• ефективність вакцин від COVID-19 вища, ніж протигрипозних (від 70% для векторних до 90–95% для мРНК проти 30–50% для грипу).

Медики не лише хворіють самі, а й заражають інших. Медпрацівники мають захищати себе від SARS-CoV-2 із метою захисту пацієнтів — пишуть автори статті. Як правило, лікарі і медсестри спілкуються з літніми, хворими і вразливими людьми, в яких коронавірус із більшою ймовірністю може призвести до летального результату. Покладатися на вакцинацію пацієнтів не завжди можливо: хтось не щеплений через показання, інші — через переконання, у людей з ослабленим імунітетом вакцина може не дати очікуваного ефекту.

Позиції прихильників примусової вакцинації посилило квітневе рішення Європейського суду з прав людини щодо школярів: обов’язкова вакцинація в школах є необхідною в демократичному суспільстві.

Прецедент було створено і в США: судові рішення за позовами медиків, звільнених з роботи через відмову вакцинуватися від COVID-19, поки виносяться на користь адміністрації.

Як вирішують це питання у світі

Першою обов’язкову вакцинацію для працівників сфери охорони здоров’я в квітні 2021 року запровадила Італія. Буквально днями до неї приєдналися Франція і Греція. 12 липня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що люди, яким «показане» обов’язкове ковід-щеплення, повинні пройти повну вакцинацію до 15 вересня, інакше ризикують залишитися без зарплати. Уряд Франції також оголосив про запуск системи QR-кодів для входу до музеїв, барів, ресторанів та інших громадських місць. У такий спосіб влада намагається зупинити поширення більш заразного штаму «Дельта». Після оголошення про нові обмеження 17 липня в кількох містах Франції відбулися акції протесту. Критики звинуватили Макрона в посяганні їхні свободи.

В Австралії пішли на компроміс: вакцинація обов’язкова для працівників сфери охорони здоров’я тільки високого ризику.

Велика Британія наразі взялася за працівників будинків престарілих — з жовтня 2021-го вакцинація для них обов’язкова. Відносно медиків, немедичного персоналу амбулаторій і лікарень вирішили почекати, проконсультуватися із суспільством.

Іспанія проти зобов’язалівки. Втім, не дивно: навіщо примушувати там, де від підступного COVID-19 вакциновано понад 90% медиків?

Примус — це дискримінація, такий крок підірве довіру до вакцин у суспільстві, — канцлер Німеччини Ангела Меркель і профспілка медиків виступили категорично проти обов’язкової вакцинації.

Водночас Росія, Казахстан запровадили обов’язкову вакцинацію не тільки для медичних працівників, а й для зайнятих на транспорті, в освіті, для працівників банків... Найбільш радикальним шляхом пішли в Туркменістані: Міністерство охорони здоров’я заявило, що все населення старше 18 років має вакцинуватися від COVID-19. Виняток зробили лише для людей із медичними протипоказаннями. Влада Туркменістану в цьому питанні перевершила за суворістю Саудівську Аравію, яка з березня здійснює широку політику «без уколів — без роботи» як у державному, так і в приватному секторах. Туркменістан також оголосив про нові вимоги до масок і соціального дистанціювання, хоча в країні не зареєстровано жодного випадку смерті від COVID-19. Не тому, що тут усе так райдужно, просто Туркменістан не подає статистики до ВООЗ. Так досі робить і Північна Корея. А от колишні «двієчники» Танзанія і Нікарагуа вже почали надавати ковід-звіти.

Як ви вважаєте, який приклад наслідуватиме наша країна? Якщо епідемічна ситуація в Україні погіршиться, можновладцям доведеться вирішувати це питання. У країні, де «суворість законів компенсується необов’язковістю їхнього виконання», а населення десятиліттями купувало потрібні довідки, впоратися із цим складно.