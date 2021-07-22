Нацбанк відреагував на стрибок інфляції і прогнозує важку осінь, фото — Патріоти України

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Економіка України надсилає негативні сигнали. Такий лейтмотив виступу очільника НБУ Кирила Шевченка на брифінгу 22 липня. В умовах суттєвішого посилення інфляційного тиску Національний банк вирішив підвищити облікову ставку — до 8%.

Шевченко вважає, що це необхідне рішення для повернення інфляції до цілі 5% у 2022 році і утримання під контролем інфляційних очікувань. В регуляторі прогнозують подальше підвищення облікової ставки до 8,5% і збереження її на цьому рівні до ІІ кварталу 2022 року.

Інфляція за перші шість місяців року вийшла за межі цільового діапазону 5%±1%, причому відхилення було більшим, ніж передбачалося. В НБУ припускають, що найближчим часом інфляція незначно перевищить 10%, але сповільниться наприкінці року і повернеться до мети 5% у другому півріччі 2022 року.

Отож, Нацбанк погіршив прогноз інфляції до кінця року — з 8% до 9,6%. Зростання цін найближчим часом незначно перевищить 10%, але сповільниться в кінці року і повернеться до мети 5% у другому півріччі 2022 року.

В Нацбанку вважають, що пік зростання споживчих цін припаде на осінь, далі інфляція почне сповільнюватися завдяки надходженню нового врожаю і коригуванню глобальних цін на енергоносії.

Причиною інфляції нині, на думку НБУ, є зростання світових цін на продовольство та енергоресурси і збереження високого споживчого попиту та зростання виробничих витрат підприємств, в тому числі на оплату праці.

Облікова ставка НБУ впливає на вартість кредитів. Якщо її знижують, вартість кредитів теж має зменшуватися, а кількість грошей в обігу зростає. У березні регулятор вперше за два роки підвищив ставку — з 6 до 6,5% річних.