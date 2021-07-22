Работодателям «дистанционных» сотрудников упростили жизнь

https://racurs.ua/n157782-rabotodatelyam-distancionnyh-sotrudnikov-uprostili-jizn.html

Ракурс

Работодателям, которые используют наемный и дистанционный труд, упростили жизнь благодаря приказу Минэкономразвития от 5 мая 2021 года № 913−21. Он уже вступил в силу. Этим документом утверждаются типовые формы трудовых договоров для отдельных категорий сотрудников.

В частности, речь идет о сотрудниках, выполняющих работу дистанционно и надомно.

С введением карантина большое количество компаний отказалось от аренды офисов и перевели сотрудников на удаленку.

Но вопрос, как правильно оформлять с ними правоотношения, оставался открыт. Теперь работодатель сможет использовать типовые формы трудовых договоров, доработав их под свои условия.

При этом под надомной работой имеется в виду работа по месту жительства сотрудника или в других определенных им помещениях, которые характеризуются наличием всех необходимых средств для выполнения работы.

Надомной считается вся работа, выполняемая вне рабочих помещений работодателя.

Если для надомной работы имеет значение место, где работа выполняется, то в случае с дистанционной работой, место работы определяется сотрудником самостоятельно.