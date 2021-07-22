Размер пенсий для лиц с инвалидностью увеличили. Фото:

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Выплаты инвалидам-пенсионерам увеличили с 1 июля — Кабмин принял постановление № 748 от 21 июля 2021 года, которым увеличил выплаты.

С начала июля лица с первой группой инвалидности, у которых размер пенсии не достигает 2,2 тыс. грн, получат доплаты в виде недостающей суммы. Таким образом, минимальный размер пенсии лиц с первой группой составит 2,2 тыс. грн.

Правительство решило, что при расчете будут учитываться все надбавки, повышения, дополнительные пенсии, целевая денежная помощь, суммы индексации ежемесячной компенсации в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы, другие доплаты к пенсии. Исключение составят пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Напомним, участникам Революции достоинства увеличат пенсии — Кабмин 14 июля утвердил постановление № 713, которым установил дополнительную соцзащиту отдельным категориям граждан. Если после 1 марта 2018 года размер пенсии пересматривался, то доплата будет установлена только в том случае, если после просмотра пенсия увеличилась менее, чем на 2 тыс. грн. При этом с доплаты вычтут сумму увеличения пенсии.