У більшості регіонів України 23 липня опади не очікуються

https://racurs.ua/ua/n157785-bez-opadiv-u-bilshosti-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-23-lypnya-karta.html

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Погода в Україні 23 липня очікується без опадів у більшості регіонів, мінлива хмарність. Лише вночі на крайньому сході країни, а вдень в Карпатах та Закарпатті — місцями невеликий короткочасний дощ.

Температура повітря становитиме 12−17° вночі та 23−28° вдень. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 23 липня буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме +13…+15°, вдень — +25…+27°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде хмарною з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці очікується туман. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +11…+13°, вдень — піднімуться до +24…+26°.

Погода в Одесі буде без опадів. Термометри вночі покажуть +15…+17°, вдень — +26…+28°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі також без опадів. Вночі температура повітря становитиме +14…+16°, вдень — +25…+27°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові 23 липня буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі +12…+14°, вдень — +25…+27°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті буде без опадів вночі та з дощем вдень. Очікується температура повітря +12…+14° вночі та +23…+25° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 23 липня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення, ввечері — магнітна буря.