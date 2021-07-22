Чи подорожчає житло в Україні, розповіли у “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n157788-chy-podorojchaie-jytlo-v-ukrayini-rozpovily-u-sluzi-narodu.html

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Чи подорожчає житло в Україні, розповів очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Нардеп з фракції «Слуга народу» вважає, що підвищення цін на нове житло не буде. Разом з тим він не виключив ймовірності подорожчання квартир, будівництво яких вже оплатили громадяни.

Забудовники спробують перекласти той податок, який вони не сплачували, ухиляючись, на людей, які придбали квартири (у новобудовах — ред.). Саме тому до другого читання законопроекту ми передбачили норми, згідно з якими, квартири, що були придбані та оплачені до 2022 року, не підпадатимуть під нові норми. Я хочу всіх заспокоїти — на людях це не позначиться, а забудовник сплачуватиме податок, — вказав Гетманцев.



«Слуга» вважає, що податкове навантаження на будівельну галузь є меншим, аніж на аграрну.