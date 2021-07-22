Виступ Шуфрича в ефірі пропагандистів “Россия 1” перевірить поліція

https://racurs.ua/ua/n157789-vystup-shufrycha-v-efiri-propagandystiv-rossyya-1-pereviryt-policiya.html

Ракурс

Виступ Нестора Шуфрича, проросійського депутата з фракції «Опозиційна платформа — За життя», в ефірі пропагандистського телеканалу «Россия 1» 20 липня перевірить Національна поліція України та Офіс генерального прокурора.

З відповідною заявою про вчинення кримінального правопорушення до правоохоронців звернувся депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин. Про це він повідомив на власній Фейсбук-сторінці.

Сьогодні подав заяву про вчинення Нестором Шуфричем злочину. Пан Нестор, який сміє себе називати народним депутатом України, регулярно виступає з проросійськими наративами… Цього тижня він… в ефірі телеканалу держави-агресора «Россия 1» почав активно займатися розпалюванням національної ворожнечі, заявляючи, що раніше кримські татари викрадали наших жінок, а тепер визнаються корінним народом України, — зазначив Юрчишин.

Нардеп також нагадав, що відповідно до ст. 24 Конституції громадяни є рівними перед законом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану. Парламентар вважає, що промова Шуфрича на російському телебаченні має ознаки розпалювання ворожнечі і приниження національної честі та гідності кримських татар.

За розпалювання національної ворожнечі повинне бути відповідне покарання, і тепер за це візьметься прокуратура з Нацполіцією, — підсумував Юрчишин.

Він упевнений, що депутат Шуфрич порушив ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності) Кримінального кодексу України.