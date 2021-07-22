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Ракурс
Тонны мусора плывут из Карпат в ЕС

Тонны мусора плывут из Карпат в ЕС (ВИДЕО)

22 июл 2021, 20:20
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Тонны мусора плывут из Карпат в страны Европейского Союза по реке Тиса, где образуются гигантские пробки из пластика и отходов. Берега реки засыпаны горами мусора, которые впоследствии из Украины вниз по течению относит в Венгрию, Румынию и Сербию.

Будапешт официально направлял обращения в Киев с требованием решить мусорную проблему. Об этом сообщает «Радио Свобода».


Журналисты издания пообщались с представителями власти, чтобы выяснить, откуда берутся горы мусора и как преодолеть проблему свалки в Рахове.

Источник: Ракурс


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