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Ракурс
Чотирирічні близнюки вночі блукали на Київщині

Чотирирічні близнюки вночі блукали на Київщині (ВІДЕО)

22 лип 2021, 21:31
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Чотирирічні близнюки на Фастівщині вирішили влаштувати нічну прогулянку. Їх помітили у селі Тарасівка на проїжджій частині.

На місце події негайно прибув наряд Патрульної поліції. Правоохоронці посадили дітлахів у службове авто та розпочали обхід дворів, — інформує прес-служба Нацполіції Київщини.

На встановлення місця проживання дітей пішло кілька годин. Згодом правоохоронці передали близнюків батькам.

У родині виховується п’ятеро неповнолітніх дітей. Вночі, коли уся сім’я відпочивала, двоє братів вирішили нишком перелізти через паркан, щоб піти погуляти, — додали в поліції.

На батьків силовики склали адмінпротокол за невиконання обов’язків по вихованню дітей. Також поліція звернулася до батьків з проханням пильнувати та контролювати своїх дітей за будь-яких обставин.


Нагадаємо, 15 квітня на Київщині тривали пошуки дворічного Богдана Уніченка. Правоохоронці оглядали прилеглу місцевість села Рагівка, зокрема ліси, поля та важкодоступні місця і споруди. Також пошуки було розширено і на навколишні села. Тоді батьки повідомили про зникнення дитини лише через п’ять годин, коли вже стемніло. Пошуки тривали всю ніч, проте не увінчалися успіхом. Зниклого хлопчика знайшли живим наступного дня.

Джерело: Ракурс


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