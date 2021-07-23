Молдова ідентифікувала викрадачів Чауса

Микола Чаус. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n157800-moldova-identyfikuvala-vykradachiv-chausa.html

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Викрадення Миколи Чауса, судді часів президента-втікача Віктора Януковича, відбувалося за участі державних установ України.

Таку заяву зробив генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло. Про це він заявив Unimedia.

Генпрокурор Молдови наголосив, що країна вже направила до української сторони декілька запитів щодо встановлення судово-позовного прохання й очікує на відповідь. Українських службовців уже ідентифіковано.

Я можу сказати вам, що до цього були залучені державні установи. Ми встановили осіб, які брали участь у справі Чауса, — зазначив Стояногло.



Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що парламент Молдови розглядає викрадення Миколи Чауса як спосіб тиску Володимира Зеленського на Петра Порошенка. У ЗМІ опублікували звіт органу, який вивчав обставини викрадення Чауса. У Молдові припускають, що викрадення судді з Кишинева у квітні веде до Офісу президента України.

Джерело: Unimedia