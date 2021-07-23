Вакцинация в Украине. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n157803-rekordnoe-kolichestvo-ukraincev-privilis-ot-koronavirusa-infografika.html

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Вакцинация в Украине стремительно ускорились — вчера, 22 июля, в Украине установили рекорд по количеству прививок от коронавируса.

Всего за прошедшие сутки прививку от инфекции получили 139 тыс. 441 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрав.

В частности, одну дозу получили 76 тыс. 169 человек, а полностью иммунизированы — 63 тыс. 272 человека.

Для вакцинации населения было привлечено:

743 мобильные бригады;

2 тыс. 672 пункта прививки;

171 центр вакцинации.

С начала вакцинации в Украине прививки получили уже 2 млн 920 тыс. 68 человек. Из них получили одну дозу — 2 млн 920 тыс. 66 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 млн 619 тыс. 131 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 млн 539 тыс. 197 прививок.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирусные вакцины AstraZeneca и Pfizer эффективны против двух новых штаммов COVID-19 «Альфа» и «Дельта».