Гугл дудл. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n157802-novyy-interaktivnyy-dudl-google-posvyatil-olimpiade-v-tokio-foto-video.html

Ракурс

Новый дудл от компании Google (Гугл) появился на главной странице одноименного поисковика сегодня, 23 июля. Он посвящен старту Летних Олимпийских игр в Токио.

К Олимпиаде-2021 команда поисковика разработала мини-игру в ретро стиле Doodle Champion Island Games, которая отсылает к японскому жанру видеоигр — jRPG. В создании дудла компании помогала японская анимационная студия STUDIO 4 °C.

Интерактивный дудл вмещает в себя целых 16 мини-игр. Любой желающий может сыграть и сделать свой вклад в результаты четырех команд, которые Гугл будет отслеживать в глобальном рейтинге.

Играя за Lucky the Calico Ninja Cat, можно присоединиться к синей, красной, желтой или зеленой команде, которых изображают Ushi (бык), Karasu (ворона), Inari (лис) или Kappa (японский водяной дух, похожий на черепаху).

Отметим, что семь мини-игр объединяют новые и возвращенные летние олимпийские соревнования, таких как:

скейтбординг;

настольный теннис;

скалолазание.

В каждой дисциплине есть свой «Легендарный чемпион» из японского фольклора и истории. Кроме того, в виртуальном мире Doodle Champion Island Games большое количество побочных квестов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Гугл посвятил новый дудл Ваттовому или Ваденскому морю. Ваттовое море — это мелководный морской участок, который занимает 10 тыс. кв км и часть Атлантического океана. Само море расположено на территории Германии, Дании и Нидерландов. Фризские острова отделяют море от Атлантического океана и Северного моря.