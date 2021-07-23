Гугл дудл. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n157802-novyy-interaktyvnyy-dudl-google-prysvyatyv-olimpiadi-v-tokio-foto-video.html

Ракурс

Новий дудл від компанії Google (Гугл) з’явився на головній сторінці однойменного пошуковика сьогодні, 23 липня. Він присвячений старту Літніх Олімпійських ігор у Токіо.

До Олімпіади-2021 команда розробників пошуковика розробила міні-гру в ретро стилі Doodle Champion Island Games, яка відсилає до японського жанру відеоігор — jRPG. У створенні дудла компанії допомагала японська анімаційна студія STUDIO 4 °C.

Інтерактивний дудл вміщує в себе цілих 16 міні-ігор. Будь-який охочий може зіграти та зробити свій внесок у результати чотирьох команд, які Гугл відстежуватиме в глобальному рейтингу.

Граючи за Lucky the Calico Ninja Cat, можна приєднатися до синьої, червоної, жовтої або зеленої команди, яких зображують Ushi (бик), Karasu (ворона), Inari (лисиця) або Kappa (японський водяний дух, схожий на черепаху).

Зазначимо, що сім міні-ігор об'єднують нові та повернуті літні олімпійські змагання, такі як:

скейтбординг;

настільний теніс;

скелелазіння.

У кожній дисципліні є свій «Легендарний чемпіон» із японського фольклору та історії. Крім того, у віртуальному світі Doodle Champion Island Games є чимало побічних квестів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гугл присвятив новий дудл Ваттовому або Ваденскому морю. Ваттове море — це мілководна морська ділянка, яка займає 10 тис. кв км і частину Атлантичного океану. Саме море розташоване на території Німеччини, Данії та Нідерландів. Фризькі острови відокремлюють море від Атлантичного океану й Північного моря.