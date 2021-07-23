Карта. Скріншот: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n157805-kordon-mij-krymom-i-ukrayinou-prybraly-na-sayti-olimpiady-foto.html

Ракурс

Сайт Олімпійських ігор-2020 виправив зображення карти України, прибравши кордон між її материковою частиною та Кримом.

До цього на сайті оприлюднили карту, де анексований Росією український півострів був відмежований від решти української території. Про це повідомляє BBC.

Після цього Міністерство закордонних справ доручило посольствам України в Японії та Швейцарії розібратися в ситуації.

Карта вже виправлена. Можемо сьогодні дивитися відкриття Олімпійських ігор Токіо-2020 зі спокійним серцем, — повідомив згодом у своєму фейсбуці посол України в Японії Сергій Корсунський.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на сайті Олімпійських ігор-2020, які 23 липня розпочнуться у Токіо, тимчасово окупований Росією Крим відокремили від материкової України межею, схожою на держкордони між державами на цій же мапі.

Джерело: BBC